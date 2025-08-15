クォートセクション
MOH: Molina Healthcare Inc

179.84 USD 3.47 (1.97%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MOHの今日の為替レートは、1.97%変化しました。日中、通貨は1あたり176.25の安値と180.95の高値で取引されました。

Molina Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
176.25 180.95
1年のレンジ
153.03 359.97
以前の終値
176.37
始値
177.83
買値
179.84
買値
180.14
安値
176.25
高値
180.95
出来高
1.225 K
1日の変化
1.97%
1ヶ月の変化
-0.87%
6ヶ月の変化
-45.69%
1年の変化
-47.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K