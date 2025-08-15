通貨 / MOH
MOH: Molina Healthcare Inc
179.84 USD 3.47 (1.97%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MOHの今日の為替レートは、1.97%変化しました。日中、通貨は1あたり176.25の安値と180.95の高値で取引されました。
Molina Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MOH News
1日のレンジ
176.25 180.95
1年のレンジ
153.03 359.97
- 以前の終値
- 176.37
- 始値
- 177.83
- 買値
- 179.84
- 買値
- 180.14
- 安値
- 176.25
- 高値
- 180.95
- 出来高
- 1.225 K
- 1日の変化
- 1.97%
- 1ヶ月の変化
- -0.87%
- 6ヶ月の変化
- -45.69%
- 1年の変化
- -47.96%
