MOH: Molina Healthcare Inc
175.19 USD 4.65 (2.59%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MOH 환율이 오늘 -2.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 174.83이고 고가는 180.48이었습니다.
Molina Healthcare Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
174.83 180.48
년간 변동
153.03 359.97
- 이전 종가
- 179.84
- 시가
- 179.35
- Bid
- 175.19
- Ask
- 175.49
- 저가
- 174.83
- 고가
- 180.48
- 볼륨
- 1.586 K
- 일일 변동
- -2.59%
- 월 변동
- -3.43%
- 6개월 변동
- -47.09%
- 년간 변동율
- -49.31%
