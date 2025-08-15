CotationsSections
MOH: Molina Healthcare Inc

175.19 USD 4.65 (2.59%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MOH a changé de -2.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.83 et à un maximum de 180.48.

Suivez la dynamique Molina Healthcare Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
174.83 180.48
Range Annuel
153.03 359.97
Clôture Précédente
179.84
Ouverture
179.35
Bid
175.19
Ask
175.49
Plus Bas
174.83
Plus Haut
180.48
Volume
1.586 K
Changement quotidien
-2.59%
Changement Mensuel
-3.43%
Changement à 6 Mois
-47.09%
Changement Annuel
-49.31%
