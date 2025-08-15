Devises / MOH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MOH: Molina Healthcare Inc
175.19 USD 4.65 (2.59%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MOH a changé de -2.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.83 et à un maximum de 180.48.
Suivez la dynamique Molina Healthcare Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOH Nouvelles
- Cantor Fitzgerald maintient sa notation sur Tenet Healthcare face aux incertitudes du Marketplace 2026
- Le titre de Molina Healthcare reste stable alors que Cantor maintient sa note Neutre
- Cantor Fitzgerald réitère sa notation sur l’action Tenet Healthcare face à l’incertitude du Marketplace 2026
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- La notation de l’action Cigna maintenue à "Surpondérer" par Cantor Fitzgerald
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Bernstein maintient sa recommandation Surperformance sur l’action Centene malgré une utilisation stable de Medicaid
- Bernstein reiterates Outperform rating on Centene stock amid stable Medicaid use
- Elevance Health Shrinks to Grow Stronger: From Part D to Plan B?
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth makes investors like Warren Buffett happy by saying business is fine
- UnitedHealth Reaffirms 2025 EPS Guidance: Time to Buy or Wait?
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Why Is Humana (HUM) Up 19.2% Since Last Earnings Report?
- Molina Healthcare stock price target maintained at $210 by Cantor Fitzgerald
- Centene stock price target maintained by Cantor Fitzgerald amid rate increase concerns
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- ACA Rule Pause Offers Relief to UnitedHealth (UNH) and Peers Facing Rising Costs - TipRanks.com
- Why Is Molina (MOH) Up 9.2% Since Last Earnings Report?
- Elevance Health - Piggy Bank Or Headache? (NYSE:ELV)
- Earnings call transcript: Molina Healthcare Q2 2025 misses EPS forecast, stock drops
- Humana, DrFirst Ties Up to Boost Statin Use in High-Risk Patients
- Dow briefly hits record high on UnitedHealth's gains; data in focus
Range quotidien
174.83 180.48
Range Annuel
153.03 359.97
- Clôture Précédente
- 179.84
- Ouverture
- 179.35
- Bid
- 175.19
- Ask
- 175.49
- Plus Bas
- 174.83
- Plus Haut
- 180.48
- Volume
- 1.586 K
- Changement quotidien
- -2.59%
- Changement Mensuel
- -3.43%
- Changement à 6 Mois
- -47.09%
- Changement Annuel
- -49.31%
20 septembre, samedi