Валюты / MOH
MOH: Molina Healthcare Inc

176.48 USD 0.34 (0.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOH за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 174.37, а максимальная — 178.44.

Следите за динамикой Molina Healthcare Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
174.37 178.44
Годовой диапазон
153.03 359.97
Предыдущее закрытие
176.14
Open
177.30
Bid
176.48
Ask
176.78
Low
174.37
High
178.44
Объем
1.376 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
-2.72%
6-месячное изменение
-46.71%
Годовое изменение
-48.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.