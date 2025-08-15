货币 / MOH
MOH: Molina Healthcare Inc
176.48 USD 0.34 (0.19%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MOH汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点174.37和高点178.44进行交易。
关注Molina Healthcare Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
174.37 178.44
年范围
153.03 359.97
- 前一天收盘价
- 176.14
- 开盘价
- 177.30
- 卖价
- 176.48
- 买价
- 176.78
- 最低价
- 174.37
- 最高价
- 178.44
- 交易量
- 1.376 K
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- -2.72%
- 6个月变化
- -46.71%
- 年变化
- -48.94%
