MOH: Molina Healthcare Inc

179.84 USD 3.47 (1.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOH hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 176.25 bis zu einem Hoch von 180.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Molina Healthcare Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
176.25 180.95
Jahresspanne
153.03 359.97
Vorheriger Schlusskurs
176.37
Eröffnung
177.83
Bid
179.84
Ask
180.14
Tief
176.25
Hoch
180.95
Volumen
1.225 K
Tagesänderung
1.97%
Monatsänderung
-0.87%
6-Monatsänderung
-45.69%
Jahresänderung
-47.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K