MOH: Molina Healthcare Inc

176.37 USD 0.11 (0.06%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MOH de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 175.68, mientras que el máximo ha alcanzado 181.19.

MOH News

Rango diario
175.68 181.19
Rango anual
153.03 359.97
Cierres anteriores
176.48
Open
177.24
Bid
176.37
Ask
176.67
Low
175.68
High
181.19
Volumen
1.922 K
Cambio diario
-0.06%
Cambio mensual
-2.78%
Cambio a 6 meses
-46.74%
Cambio anual
-48.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B