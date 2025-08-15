Moedas / MOH
MOH: Molina Healthcare Inc
178.61 USD 2.24 (1.27%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOH para hoje mudou para 1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 176.25 e o mais alto foi 178.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Molina Healthcare Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MOH Notícias
Faixa diária
176.25 178.70
Faixa anual
153.03 359.97
- Fechamento anterior
- 176.37
- Open
- 177.83
- Bid
- 178.61
- Ask
- 178.91
- Low
- 176.25
- High
- 178.70
- Volume
- 52
- Mudança diária
- 1.27%
- Mudança mensal
- -1.54%
- Mudança de 6 meses
- -46.06%
- Mudança anual
- -48.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh