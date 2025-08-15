QuotazioniSezioni
MOH: Molina Healthcare Inc

175.19 USD 4.65 (2.59%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MOH ha avuto una variazione del -2.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 174.83 e ad un massimo di 180.48.

Segui le dinamiche di Molina Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
174.83 180.48
Intervallo Annuale
153.03 359.97
Chiusura Precedente
179.84
Apertura
179.35
Bid
175.19
Ask
175.49
Minimo
174.83
Massimo
180.48
Volume
1.586 K
Variazione giornaliera
-2.59%
Variazione Mensile
-3.43%
Variazione Semestrale
-47.09%
Variazione Annuale
-49.31%
20 settembre, sabato