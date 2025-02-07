KotasyonBölümler
MNA: IQ Merger Arbitrage ETF

35.98 USD 0.09 (0.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MNA fiyatı bugün 0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.81 ve Yüksek fiyatı olarak 35.98 aralığında işlem gördü.

IQ Merger Arbitrage ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

What is MNA stock price today?

IQ Merger Arbitrage ETF stock is priced at 35.98 today. It trades within 35.81 - 35.98, yesterday's close was 35.89, and trading volume reached 255. The live price chart of MNA shows these updates.

Does IQ Merger Arbitrage ETF stock pay dividends?

IQ Merger Arbitrage ETF is currently valued at 35.98. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 9.56% and USD. View the chart live to track MNA movements.

How to buy MNA stock?

You can buy IQ Merger Arbitrage ETF shares at the current price of 35.98. Orders are usually placed near 35.98 or 36.28, while 255 and 0.11% show market activity. Follow MNA updates on the live chart today.

How to invest into MNA stock?

Investing in IQ Merger Arbitrage ETF involves considering the yearly range 32.59 - 36.05 and current price 35.98. Many compare 0.31% and 4.14% before placing orders at 35.98 or 36.28. Explore the MNA price chart live with daily changes.

What are NYLI Merger Arbitrage ETF stock highest prices?

The highest price of NYLI Merger Arbitrage ETF in the past year was 36.05. Within 32.59 - 36.05, the stock fluctuated notably, and comparing with 35.89 helps spot resistance levels. Track IQ Merger Arbitrage ETF performance using the live chart.

What are NYLI Merger Arbitrage ETF stock lowest prices?

The lowest price of NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) over the year was 32.59. Comparing it with the current 35.98 and 32.59 - 36.05 shows potential long-term entry points. Watch MNA moves on the chart live for more details.

When did MNA stock split?

IQ Merger Arbitrage ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 35.89, and 9.56% after corporate actions.

Günlük aralık
35.81 35.98
Yıllık aralık
32.59 36.05
Önceki kapanış
35.89
Açılış
35.94
Satış
35.98
Alış
36.28
Düşük
35.81
Yüksek
35.98
Hacim
255
Günlük değişim
0.25%
Aylık değişim
0.31%
6 aylık değişim
4.14%
Yıllık değişim
9.56%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K