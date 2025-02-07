- Panorámica
MNA: IQ Merger Arbitrage ETF
El tipo de cambio de MNA de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.81, mientras que el máximo ha alcanzado 35.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IQ Merger Arbitrage ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MNA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MNA hoy?
IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) se evalúa hoy en 35.98. El instrumento se negocia dentro de 35.81 - 35.98; el cierre de ayer ha sido 35.89 y el volumen comercial ha alcanzado 255. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MNA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de IQ Merger Arbitrage ETF?
IQ Merger Arbitrage ETF se evalúa actualmente en 35.98. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.56% y USD. Monitoree los movimientos de MNA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MNA?
Puede comprar acciones de IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) al precio actual de 35.98. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.98 o 36.28, mientras que 255 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MNA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MNA?
Invertir en IQ Merger Arbitrage ETF implica tener en cuenta el rango anual 32.59 - 36.05 y el precio actual 35.98. Muchos comparan 0.31% y 4.14% antes de colocar órdenes en 35.98 o 36.28. Estudie los cambios diarios de precios de MNA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de NYLI Merger Arbitrage ETF?
El precio más alto de NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) en el último año ha sido 36.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.59 - 36.05, una comparación con 35.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de IQ Merger Arbitrage ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de NYLI Merger Arbitrage ETF?
El precio más bajo de NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) para el año ha sido 32.59. La comparación con los actuales 35.98 y 32.59 - 36.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MNA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MNA?
En el pasado, IQ Merger Arbitrage ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.89 y 9.56% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.89
- Open
- 35.94
- Bid
- 35.98
- Ask
- 36.28
- Low
- 35.81
- High
- 35.98
- Volumen
- 255
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 0.31%
- Cambio a 6 meses
- 4.14%
- Cambio anual
- 9.56%