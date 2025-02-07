- Übersicht
MNA: IQ Merger Arbitrage ETF
Der Wechselkurs von MNA hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.81 bis zu einem Hoch von 35.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die IQ Merger Arbitrage ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MNA heute?
Die Aktie von IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) notiert heute bei 35.98. Sie wird innerhalb einer Spanne von 35.81 - 35.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.89 und das Handelsvolumen erreichte 255. Das Live-Chart von MNA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MNA Dividenden?
IQ Merger Arbitrage ETF wird derzeit mit 35.98 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MNA zu verfolgen.
Wie kaufe ich MNA-Aktien?
Sie können Aktien von IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) zum aktuellen Kurs von 35.98 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.98 oder 36.28 platziert, während 255 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MNA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MNA-Aktien?
Bei einer Investition in IQ Merger Arbitrage ETF müssen die jährliche Spanne 32.59 - 36.05 und der aktuelle Kurs 35.98 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.31% und 4.14%, bevor sie Orders zu 35.98 oder 36.28 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MNA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NYLI Merger Arbitrage ETF?
Der höchste Kurs von NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) im vergangenen Jahr lag bei 36.05. Innerhalb von 32.59 - 36.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von IQ Merger Arbitrage ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NYLI Merger Arbitrage ETF?
Der niedrigste Kurs von NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) im Laufe des Jahres betrug 32.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.98 und der Spanne 32.59 - 36.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MNA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MNA statt?
IQ Merger Arbitrage ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.89 und 9.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.89
- Eröffnung
- 35.94
- Bid
- 35.98
- Ask
- 36.28
- Tief
- 35.81
- Hoch
- 35.98
- Volumen
- 255
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 0.31%
- 6-Monatsänderung
- 4.14%
- Jahresänderung
- 9.56%