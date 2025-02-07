MNA: IQ Merger Arbitrage ETF
今日MNA汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点35.81和高点35.98进行交易。
关注IQ Merger Arbitrage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNA新闻
常见问题解答
MNA股票今天的价格是多少？
IQ Merger Arbitrage ETF股票今天的定价为35.98。它在35.81 - 35.98范围内交易，昨天的收盘价为35.89，交易量达到255。MNA的实时价格图表显示了这些更新。
IQ Merger Arbitrage ETF股票是否支付股息？
IQ Merger Arbitrage ETF目前的价值为35.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.56%和USD。实时查看图表以跟踪MNA走势。
如何购买MNA股票？
您可以以35.98的当前价格购买IQ Merger Arbitrage ETF股票。订单通常设置在35.98或36.28附近，而255和0.11%显示市场活动。立即关注MNA的实时图表更新。
如何投资MNA股票？
投资IQ Merger Arbitrage ETF需要考虑年度范围32.59 - 36.05和当前价格35.98。许多人在以35.98或36.28下订单之前，会比较0.31%和。实时查看MNA价格图表，了解每日变化。
NYLI Merger Arbitrage ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NYLI Merger Arbitrage ETF的最高价格是36.05。在32.59 - 36.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ Merger Arbitrage ETF的绩效。
NYLI Merger Arbitrage ETF股票的最低价格是多少？
NYLI Merger Arbitrage ETF（MNA）的最低价格为32.59。将其与当前的35.98和32.59 - 36.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MNA股票是什么时候拆分的？
IQ Merger Arbitrage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.89和9.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.89
- 开盘价
- 35.94
- 卖价
- 35.98
- 买价
- 36.28
- 最低价
- 35.81
- 最高价
- 35.98
- 交易量
- 255
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- 4.14%
- 年变化
- 9.56%