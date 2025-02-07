报价部分
货币 / MNA
回到股票

MNA: IQ Merger Arbitrage ETF

35.98 USD 0.09 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MNA汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点35.81和高点35.98进行交易。

关注IQ Merger Arbitrage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNA新闻

常见问题解答

MNA股票今天的价格是多少？

IQ Merger Arbitrage ETF股票今天的定价为35.98。它在35.81 - 35.98范围内交易，昨天的收盘价为35.89，交易量达到255。MNA的实时价格图表显示了这些更新。

IQ Merger Arbitrage ETF股票是否支付股息？

IQ Merger Arbitrage ETF目前的价值为35.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.56%和USD。实时查看图表以跟踪MNA走势。

如何购买MNA股票？

您可以以35.98的当前价格购买IQ Merger Arbitrage ETF股票。订单通常设置在35.98或36.28附近，而255和0.11%显示市场活动。立即关注MNA的实时图表更新。

如何投资MNA股票？

投资IQ Merger Arbitrage ETF需要考虑年度范围32.59 - 36.05和当前价格35.98。许多人在以35.98或36.28下订单之前，会比较0.31%和。实时查看MNA价格图表，了解每日变化。

NYLI Merger Arbitrage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NYLI Merger Arbitrage ETF的最高价格是36.05。在32.59 - 36.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ Merger Arbitrage ETF的绩效。

NYLI Merger Arbitrage ETF股票的最低价格是多少？

NYLI Merger Arbitrage ETF（MNA）的最低价格为32.59。将其与当前的35.98和32.59 - 36.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MNA股票是什么时候拆分的？

IQ Merger Arbitrage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.89和9.56%中可见。

日范围
35.81 35.98
年范围
32.59 36.05
前一天收盘价
35.89
开盘价
35.94
卖价
35.98
买价
36.28
最低价
35.81
最高价
35.98
交易量
255
日变化
0.25%
月变化
0.31%
6个月变化
4.14%
年变化
9.56%
04 十月, 星期六