MNA: IQ Merger Arbitrage ETF
Le taux de change de MNA a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.81 et à un maximum de 35.98.
Suivez la dynamique IQ Merger Arbitrage ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MNA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MNA aujourd'hui ?
L'action IQ Merger Arbitrage ETF est cotée à 35.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans 35.81 - 35.98, a clôturé hier à 35.89 et son volume d'échange a atteint 255. Le graphique en temps réel du cours de MNA présente ces mises à jour.
L'action IQ Merger Arbitrage ETF verse-t-elle des dividendes ?
IQ Merger Arbitrage ETF est actuellement valorisé à 35.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MNA.
Comment acheter des actions MNA ?
Vous pouvez acheter des actions IQ Merger Arbitrage ETF au cours actuel de 35.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.98 ou de 36.28, le 255 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MNA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MNA ?
Investir dans IQ Merger Arbitrage ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.59 - 36.05 et le prix actuel 35.98. Beaucoup comparent 0.31% et 4.14% avant de passer des ordres à 35.98 ou 36.28. Consultez le graphique du cours de MNA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NYLI Merger Arbitrage ETF ?
Le cours le plus élevé de NYLI Merger Arbitrage ETF l'année dernière était 36.05. Au cours de 32.59 - 36.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de IQ Merger Arbitrage ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NYLI Merger Arbitrage ETF ?
Le cours le plus bas de NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) sur l'année a été 32.59. Sa comparaison avec 35.98 et 32.59 - 36.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MNA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MNA a-t-elle été divisée ?
IQ Merger Arbitrage ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.89 et 9.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.89
- Ouverture
- 35.94
- Bid
- 35.98
- Ask
- 36.28
- Plus Bas
- 35.81
- Plus Haut
- 35.98
- Volume
- 255
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 0.31%
- Changement à 6 Mois
- 4.14%
- Changement Annuel
- 9.56%