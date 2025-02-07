- Обзор рынка
MNA: IQ Merger Arbitrage ETF
Курс MNA за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.81, а максимальная — 35.98.
Следите за динамикой IQ Merger Arbitrage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MNA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MNA сегодня?
IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) сегодня оценивается на уровне 35.98. Инструмент торгуется в пределах 35.81 - 35.98, вчерашнее закрытие составило 35.89, а торговый объем достиг 255. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MNA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ Merger Arbitrage ETF?
IQ Merger Arbitrage ETF в настоящее время оценивается в 35.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.56% и USD. Отслеживайте движения MNA на графике в реальном времени.
Как купить акции MNA?
Вы можете купить акции IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) по текущей цене 35.98. Ордера обычно размещаются около 35.98 или 36.28, тогда как 255 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MNA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MNA?
Инвестирование в IQ Merger Arbitrage ETF предполагает учет годового диапазона 32.59 - 36.05 и текущей цены 35.98. Многие сравнивают 0.31% и 4.14% перед размещением ордеров на 35.98 или 36.28. Изучайте ежедневные изменения цены MNA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NYLI Merger Arbitrage ETF?
Самая высокая цена NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) за последний год составила 36.05. Акции заметно колебались в пределах 32.59 - 36.05, сравнение с 35.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ Merger Arbitrage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NYLI Merger Arbitrage ETF?
Самая низкая цена NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) за год составила 32.59. Сравнение с текущими 35.98 и 32.59 - 36.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MNA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MNA?
В прошлом IQ Merger Arbitrage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.89 и 9.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.89
- Open
- 35.94
- Bid
- 35.98
- Ask
- 36.28
- Low
- 35.81
- High
- 35.98
- Объем
- 255
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- 4.14%
- Годовое изменение
- 9.56%