MNA: IQ Merger Arbitrage ETF
A taxa do MNA para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.81 e o mais alto foi 35.98.
Veja a dinâmica do par de moedas IQ Merger Arbitrage ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MNA hoje?
Hoje IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) está avaliado em 35.98. O instrumento é negociado dentro de 35.81 - 35.98, o fechamento de ontem foi 35.89, e o volume de negociação atingiu 255. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MNA em tempo real.
As ações de IQ Merger Arbitrage ETF pagam dividendos?
Atualmente IQ Merger Arbitrage ETF está avaliado em 35.98. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.56% e USD. Monitore os movimentos de MNA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MNA?
Você pode comprar ações de IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) pelo preço atual 35.98. Ordens geralmente são executadas perto de 35.98 ou 36.28, enquanto 255 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MNA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MNA?
Investir em IQ Merger Arbitrage ETF envolve considerar a faixa anual 32.59 - 36.05 e o preço atual 35.98. Muitos comparam 0.31% e 4.14% antes de enviar ordens em 35.98 ou 36.28. Estude as mudanças diárias de preço de MNA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NYLI Merger Arbitrage ETF?
O maior preço de NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) no último ano foi 36.05. As ações oscilaram bastante dentro de 32.59 - 36.05, e a comparação com 35.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de IQ Merger Arbitrage ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NYLI Merger Arbitrage ETF?
O menor preço de NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) no ano foi 32.59. A comparação com o preço atual 35.98 e 32.59 - 36.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MNA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MNA?
No passado IQ Merger Arbitrage ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.89 e 9.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.89
- Open
- 35.94
- Bid
- 35.98
- Ask
- 36.28
- Low
- 35.81
- High
- 35.98
- Volume
- 255
- Mudança diária
- 0.25%
- Mudança mensal
- 0.31%
- Mudança de 6 meses
- 4.14%
- Mudança anual
- 9.56%