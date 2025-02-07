- 概要
MNA: IQ Merger Arbitrage ETF
MNAの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり35.81の安値と35.98の高値で取引されました。
IQ Merger Arbitrage ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MNA株の現在の価格は？
IQ Merger Arbitrage ETFの株価は本日35.98です。35.81 - 35.98内で取引され、前日の終値は35.89、取引量は255に達しました。MNAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
IQ Merger Arbitrage ETFの株は配当を出しますか？
IQ Merger Arbitrage ETFの現在の価格は35.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.56%やUSDにも注目します。MNAの動きはライブチャートで確認できます。
MNA株を買う方法は？
IQ Merger Arbitrage ETFの株は現在35.98で購入可能です。注文は通常35.98または36.28付近で行われ、255や0.11%が市場の動きを示します。MNAの最新情報はライブチャートで確認できます。
MNA株に投資する方法は？
IQ Merger Arbitrage ETFへの投資では、年間の値幅32.59 - 36.05と現在の35.98を考慮します。注文は多くの場合35.98や36.28で行われる前に、0.31%や4.14%と比較されます。MNAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NYLI Merger Arbitrage ETFの株の最高値は？
NYLI Merger Arbitrage ETFの過去1年の最高値は36.05でした。32.59 - 36.05内で株価は大きく変動し、35.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。IQ Merger Arbitrage ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NYLI Merger Arbitrage ETFの株の最低値は？
NYLI Merger Arbitrage ETF(MNA)の年間最安値は32.59でした。現在の35.98や32.59 - 36.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MNAの動きはライブチャートで確認できます。
MNAの株式分割はいつ行われましたか？
IQ Merger Arbitrage ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.89、9.56%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.89
- 始値
- 35.94
- 買値
- 35.98
- 買値
- 36.28
- 安値
- 35.81
- 高値
- 35.98
- 出来高
- 255
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 0.31%
- 6ヶ月の変化
- 4.14%
- 1年の変化
- 9.56%