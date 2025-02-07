クォートセクション
通貨 / MNA
MNA: IQ Merger Arbitrage ETF

35.98 USD 0.09 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MNAの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり35.81の安値と35.98の高値で取引されました。

IQ Merger Arbitrage ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MNA株の現在の価格は？

IQ Merger Arbitrage ETFの株価は本日35.98です。35.81 - 35.98内で取引され、前日の終値は35.89、取引量は255に達しました。MNAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

IQ Merger Arbitrage ETFの株は配当を出しますか？

IQ Merger Arbitrage ETFの現在の価格は35.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.56%やUSDにも注目します。MNAの動きはライブチャートで確認できます。

MNA株を買う方法は？

IQ Merger Arbitrage ETFの株は現在35.98で購入可能です。注文は通常35.98または36.28付近で行われ、255や0.11%が市場の動きを示します。MNAの最新情報はライブチャートで確認できます。

MNA株に投資する方法は？

IQ Merger Arbitrage ETFへの投資では、年間の値幅32.59 - 36.05と現在の35.98を考慮します。注文は多くの場合35.98や36.28で行われる前に、0.31%や4.14%と比較されます。MNAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NYLI Merger Arbitrage ETFの株の最高値は？

NYLI Merger Arbitrage ETFの過去1年の最高値は36.05でした。32.59 - 36.05内で株価は大きく変動し、35.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。IQ Merger Arbitrage ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NYLI Merger Arbitrage ETFの株の最低値は？

NYLI Merger Arbitrage ETF(MNA)の年間最安値は32.59でした。現在の35.98や32.59 - 36.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MNAの動きはライブチャートで確認できます。

MNAの株式分割はいつ行われましたか？

IQ Merger Arbitrage ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.89、9.56%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.81 35.98
1年のレンジ
32.59 36.05
以前の終値
35.89
始値
35.94
買値
35.98
買値
36.28
安値
35.81
高値
35.98
出来高
255
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
0.31%
6ヶ月の変化
4.14%
1年の変化
9.56%
04 10月, 土曜日