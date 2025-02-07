- Panoramica
MNA: IQ Merger Arbitrage ETF
Il tasso di cambio MNA ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.81 e ad un massimo di 35.98.
Segui le dinamiche di IQ Merger Arbitrage ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MNA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MNA oggi?
Oggi le azioni IQ Merger Arbitrage ETF sono prezzate a 35.98. Viene scambiato all'interno di 35.81 - 35.98, la chiusura di ieri è stata 35.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 255. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MNA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni IQ Merger Arbitrage ETF pagano dividendi?
IQ Merger Arbitrage ETF è attualmente valutato a 35.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MNA.
Come acquistare azioni MNA?
Puoi acquistare azioni IQ Merger Arbitrage ETF al prezzo attuale di 35.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.98 o 36.28, mentre 255 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MNA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MNA?
Investire in IQ Merger Arbitrage ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.59 - 36.05 e il prezzo attuale 35.98. Molti confrontano 0.31% e 4.14% prima di effettuare ordini su 35.98 o 36.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MNA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NYLI Merger Arbitrage ETF?
Il prezzo massimo di NYLI Merger Arbitrage ETF nell'ultimo anno è stato 36.05. All'interno di 32.59 - 36.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di IQ Merger Arbitrage ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NYLI Merger Arbitrage ETF?
Il prezzo più basso di NYLI Merger Arbitrage ETF (MNA) nel corso dell'anno è stato 32.59. Confrontandolo con gli attuali 35.98 e 32.59 - 36.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MNA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MNA?
IQ Merger Arbitrage ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.89 e 9.56%.
- Chiusura Precedente
- 35.89
- Apertura
- 35.94
- Bid
- 35.98
- Ask
- 36.28
- Minimo
- 35.81
- Massimo
- 35.98
- Volume
- 255
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- 0.31%
- Variazione Semestrale
- 4.14%
- Variazione Annuale
- 9.56%