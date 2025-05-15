Dövizler / MLP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc
18.85 USD 1.24 (6.17%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLP fiyatı bugün -6.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.85 ve Yüksek fiyatı olarak 20.00 aralığında işlem gördü.
Maui Land & Pineapple Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLP haberleri
- Maui Land & Pineapple considers sale of water assets amid drought
- Stephen case buys Maui land (MLP) shares worth $17,210
- Maui Land & Pineapple Q2 Loss Narrows Y/Y Amid Revenue Growth
- Maui Land Q2 Revenue Jumps 103%
- Michelin H1 sales slide 3.4% after euro strength
- The Zacks Analyst Blog Highlights Wells Fargo, Abbott Laboratories, American Express, TSS and Maui Land & Pineapple
- Top Stock Reports for Wells Fargo, Abbott & American Express
- Maui Land & Pineapple Company Shareholders Vote on Key Proposals
- Maui Land & Pineapple Company, Inc. Reports Fiscal First Quarter 2025 Results and Announces New Scalable Agri-Business Venture
Günlük aralık
18.85 20.00
Yıllık aralık
14.05 25.73
- Önceki kapanış
- 20.09
- Açılış
- 20.00
- Satış
- 18.85
- Alış
- 19.15
- Düşük
- 18.85
- Yüksek
- 20.00
- Hacim
- 29
- Günlük değişim
- -6.17%
- Aylık değişim
- 9.59%
- 6 aylık değişim
- 8.65%
- Yıllık değişim
- -15.36%
21 Eylül, Pazar