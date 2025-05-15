FiyatlarBölümler
MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc

18.85 USD 1.24 (6.17%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLP fiyatı bugün -6.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.85 ve Yüksek fiyatı olarak 20.00 aralığında işlem gördü.

Maui Land & Pineapple Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.85 20.00
Yıllık aralık
14.05 25.73
Önceki kapanış
20.09
Açılış
20.00
Satış
18.85
Alış
19.15
Düşük
18.85
Yüksek
20.00
Hacim
29
Günlük değişim
-6.17%
Aylık değişim
9.59%
6 aylık değişim
8.65%
Yıllık değişim
-15.36%
21 Eylül, Pazar