Valute / MLP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc
18.85 USD 1.24 (6.17%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MLP ha avuto una variazione del -6.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.85 e ad un massimo di 20.00.
Segui le dinamiche di Maui Land & Pineapple Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLP News
- Maui Land & Pineapple considers sale of water assets amid drought
- Stephen case buys Maui land (MLP) shares worth $17,210
- Maui Land & Pineapple Q2 Loss Narrows Y/Y Amid Revenue Growth
- Maui Land Q2 Revenue Jumps 103%
- Michelin H1 sales slide 3.4% after euro strength
- The Zacks Analyst Blog Highlights Wells Fargo, Abbott Laboratories, American Express, TSS and Maui Land & Pineapple
- Top Stock Reports for Wells Fargo, Abbott & American Express
- Maui Land & Pineapple Company Shareholders Vote on Key Proposals
- Maui Land & Pineapple Company, Inc. Reports Fiscal First Quarter 2025 Results and Announces New Scalable Agri-Business Venture
Intervallo Giornaliero
18.85 20.00
Intervallo Annuale
14.05 25.73
- Chiusura Precedente
- 20.09
- Apertura
- 20.00
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Minimo
- 18.85
- Massimo
- 20.00
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- -6.17%
- Variazione Mensile
- 9.59%
- Variazione Semestrale
- 8.65%
- Variazione Annuale
- -15.36%
20 settembre, sabato