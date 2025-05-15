QuotazioniSezioni
MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc

18.85 USD 1.24 (6.17%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MLP ha avuto una variazione del -6.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.85 e ad un massimo di 20.00.

Segui le dinamiche di Maui Land & Pineapple Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.85 20.00
Intervallo Annuale
14.05 25.73
Chiusura Precedente
20.09
Apertura
20.00
Bid
18.85
Ask
19.15
Minimo
18.85
Massimo
20.00
Volume
29
Variazione giornaliera
-6.17%
Variazione Mensile
9.59%
Variazione Semestrale
8.65%
Variazione Annuale
-15.36%
20 settembre, sabato