MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc
18.85 USD 1.24 (6.17%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MLP a changé de -6.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.85 et à un maximum de 20.00.
Suivez la dynamique Maui Land & Pineapple Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MLP Nouvelles
- Maui Land & Pineapple considers sale of water assets amid drought
- Stephen case buys Maui land (MLP) shares worth $17,210
- Maui Land & Pineapple Q2 Loss Narrows Y/Y Amid Revenue Growth
- Maui Land Q2 Revenue Jumps 103%
- Michelin H1 sales slide 3.4% after euro strength
- The Zacks Analyst Blog Highlights Wells Fargo, Abbott Laboratories, American Express, TSS and Maui Land & Pineapple
- Top Stock Reports for Wells Fargo, Abbott & American Express
- Maui Land & Pineapple Company Shareholders Vote on Key Proposals
- Maui Land & Pineapple Company, Inc. Reports Fiscal First Quarter 2025 Results and Announces New Scalable Agri-Business Venture
Range quotidien
18.85 20.00
Range Annuel
14.05 25.73
- Clôture Précédente
- 20.09
- Ouverture
- 20.00
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Plus Bas
- 18.85
- Plus Haut
- 20.00
- Volume
- 29
- Changement quotidien
- -6.17%
- Changement Mensuel
- 9.59%
- Changement à 6 Mois
- 8.65%
- Changement Annuel
- -15.36%
20 septembre, samedi