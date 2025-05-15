Валюты / MLP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc
19.16 USD 0.34 (1.74%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLP за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.01, а максимальная — 19.37.
Следите за динамикой Maui Land & Pineapple Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MLP
- Maui Land & Pineapple considers sale of water assets amid drought
- Stephen case buys Maui land (MLP) shares worth $17,210
- Maui Land & Pineapple Q2 Loss Narrows Y/Y Amid Revenue Growth
- Maui Land Q2 Revenue Jumps 103%
- Michelin H1 sales slide 3.4% after euro strength
- The Zacks Analyst Blog Highlights Wells Fargo, Abbott Laboratories, American Express, TSS and Maui Land & Pineapple
- Top Stock Reports for Wells Fargo, Abbott & American Express
- Maui Land & Pineapple Company Shareholders Vote on Key Proposals
- Maui Land & Pineapple Company, Inc. Reports Fiscal First Quarter 2025 Results and Announces New Scalable Agri-Business Venture
Дневной диапазон
19.01 19.37
Годовой диапазон
14.05 25.73
- Предыдущее закрытие
- 19.50
- Open
- 19.15
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Low
- 19.01
- High
- 19.37
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -1.74%
- Месячное изменение
- 11.40%
- 6-месячное изменение
- 10.43%
- Годовое изменение
- -13.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.