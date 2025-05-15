КотировкиРазделы
MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc

19.16 USD 0.34 (1.74%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MLP за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.01, а максимальная — 19.37.

Следите за динамикой Maui Land & Pineapple Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.01 19.37
Годовой диапазон
14.05 25.73
Предыдущее закрытие
19.50
Open
19.15
Bid
19.16
Ask
19.46
Low
19.01
High
19.37
Объем
26
Дневное изменение
-1.74%
Месячное изменение
11.40%
6-месячное изменение
10.43%
Годовое изменение
-13.96%
