Moedas / MLP
MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc
19.73 USD 0.10 (0.51%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MLP para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.25 e o mais alto foi 19.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Maui Land & Pineapple Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
19.25 19.86
Faixa anual
14.05 25.73
- Fechamento anterior
- 19.63
- Open
- 19.25
- Bid
- 19.73
- Ask
- 20.03
- Low
- 19.25
- High
- 19.86
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 14.71%
- Mudança de 6 meses
- 13.72%
- Mudança anual
- -11.41%
