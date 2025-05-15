Divisas / MLP
MLP: Maui Land & Pineapple Company Inc
19.63 USD 0.47 (2.45%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MLP de hoy ha cambiado un 2.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.24, mientras que el máximo ha alcanzado 20.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Maui Land & Pineapple Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLP News
- Maui Land & Pineapple considers sale of water assets amid drought
- Stephen case buys Maui land (MLP) shares worth $17,210
- Maui Land & Pineapple Q2 Loss Narrows Y/Y Amid Revenue Growth
- Maui Land Q2 Revenue Jumps 103%
- Michelin H1 sales slide 3.4% after euro strength
- The Zacks Analyst Blog Highlights Wells Fargo, Abbott Laboratories, American Express, TSS and Maui Land & Pineapple
- Top Stock Reports for Wells Fargo, Abbott & American Express
- Maui Land & Pineapple Company Shareholders Vote on Key Proposals
- Maui Land & Pineapple Company, Inc. Reports Fiscal First Quarter 2025 Results and Announces New Scalable Agri-Business Venture
Rango diario
19.24 20.34
Rango anual
14.05 25.73
- Cierres anteriores
- 19.16
- Open
- 19.30
- Bid
- 19.63
- Ask
- 19.93
- Low
- 19.24
- High
- 20.34
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- 2.45%
- Cambio mensual
- 14.13%
- Cambio a 6 meses
- 13.14%
- Cambio anual
- -11.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B