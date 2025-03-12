Dövizler / MLAB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MLAB: Mesa Laboratories Inc
73.14 USD 3.97 (5.74%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MLAB fiyatı bugün 5.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.93 ve Yüksek fiyatı olarak 73.79 aralığında işlem gördü.
Mesa Laboratories Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MLAB haberleri
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Mesa Laboratories shareholders approve director slate and equity plan amendment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Mesa Labs (MLAB) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Mesa Labs earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Mettler-Toledo (MTD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Mesa Laboratories Stock: Strong Order Growth And Positive Valuation Outlook (NASDAQ:MLAB)
- Mesa Laboratories declares $0.16 quarterly dividend
- Mesa Labs earnings beat by $0.34, revenue topped estimates
- Mesa Labs Announces Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Results
- Mesa Laboratories: Green Shoots Emerge (NASDAQ:MLAB)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
Günlük aralık
67.93 73.79
Yıllık aralık
58.83 155.12
- Önceki kapanış
- 69.17
- Açılış
- 68.82
- Satış
- 73.14
- Alış
- 73.44
- Düşük
- 67.93
- Yüksek
- 73.79
- Hacim
- 893
- Günlük değişim
- 5.74%
- Aylık değişim
- 12.99%
- 6 aylık değişim
- -37.92%
- Yıllık değişim
- -42.78%
21 Eylül, Pazar