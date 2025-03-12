通貨 / MLAB
MLAB: Mesa Laboratories Inc
69.17 USD 4.02 (6.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MLABの今日の為替レートは、6.17%変化しました。日中、通貨は1あたり65.09の安値と70.67の高値で取引されました。
Mesa Laboratories Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MLAB News
1日のレンジ
65.09 70.67
1年のレンジ
58.83 155.12
- 以前の終値
- 65.15
- 始値
- 66.25
- 買値
- 69.17
- 買値
- 69.47
- 安値
- 65.09
- 高値
- 70.67
- 出来高
- 396
- 1日の変化
- 6.17%
- 1ヶ月の変化
- 6.86%
- 6ヶ月の変化
- -41.29%
- 1年の変化
- -45.88%
