MLAB
MLAB: Mesa Laboratories Inc
65.15 USD 0.19 (0.29%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MLAB de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.81, mientras que el máximo ha alcanzado 68.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mesa Laboratories Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MLAB News
Rango diario
64.81 68.20
Rango anual
58.83 155.12
- Cierres anteriores
- 64.96
- Open
- 65.51
- Bid
- 65.15
- Ask
- 65.45
- Low
- 64.81
- High
- 68.20
- Volumen
- 249
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 0.65%
- Cambio a 6 meses
- -44.70%
- Cambio anual
- -49.03%
