Valute / MLAB
MLAB: Mesa Laboratories Inc
73.14 USD 3.97 (5.74%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MLAB ha avuto una variazione del 5.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.93 e ad un massimo di 73.79.
Segui le dinamiche di Mesa Laboratories Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MLAB News
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Mesa Laboratories shareholders approve director slate and equity plan amendment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Mesa Labs (MLAB) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Mesa Labs earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Mettler-Toledo (MTD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Mesa Laboratories Stock: Strong Order Growth And Positive Valuation Outlook (NASDAQ:MLAB)
- Mesa Laboratories declares $0.16 quarterly dividend
- Mesa Labs earnings beat by $0.34, revenue topped estimates
- Mesa Labs Announces Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Results
- Mesa Laboratories: Green Shoots Emerge (NASDAQ:MLAB)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
Intervallo Giornaliero
67.93 73.79
Intervallo Annuale
58.83 155.12
- Chiusura Precedente
- 69.17
- Apertura
- 68.82
- Bid
- 73.14
- Ask
- 73.44
- Minimo
- 67.93
- Massimo
- 73.79
- Volume
- 893
- Variazione giornaliera
- 5.74%
- Variazione Mensile
- 12.99%
- Variazione Semestrale
- -37.92%
- Variazione Annuale
- -42.78%
21 settembre, domenica