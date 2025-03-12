QuotazioniSezioni
MLAB: Mesa Laboratories Inc

73.14 USD 3.97 (5.74%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MLAB ha avuto una variazione del 5.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.93 e ad un massimo di 73.79.

Segui le dinamiche di Mesa Laboratories Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
67.93 73.79
Intervallo Annuale
58.83 155.12
Chiusura Precedente
69.17
Apertura
68.82
Bid
73.14
Ask
73.44
Minimo
67.93
Massimo
73.79
Volume
893
Variazione giornaliera
5.74%
Variazione Mensile
12.99%
Variazione Semestrale
-37.92%
Variazione Annuale
-42.78%
