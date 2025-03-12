КотировкиРазделы
MLAB: Mesa Laboratories Inc

64.96 USD 1.33 (2.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MLAB за сегодня изменился на -2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.00, а максимальная — 66.43.

Следите за динамикой Mesa Laboratories Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
63.00 66.43
Годовой диапазон
58.83 155.12
Предыдущее закрытие
66.29
Open
66.43
Bid
64.96
Ask
65.26
Low
63.00
High
66.43
Объем
375
Дневное изменение
-2.01%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-44.86%
Годовое изменение
-49.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.