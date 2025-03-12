Валюты / MLAB
MLAB: Mesa Laboratories Inc
64.96 USD 1.33 (2.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLAB за сегодня изменился на -2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.00, а максимальная — 66.43.
Следите за динамикой Mesa Laboratories Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MLAB
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Mesa Laboratories shareholders approve director slate and equity plan amendment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Mesa Labs (MLAB) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Mesa Labs earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Mettler-Toledo (MTD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Mesa Laboratories Stock: Strong Order Growth And Positive Valuation Outlook (NASDAQ:MLAB)
- Mesa Laboratories declares $0.16 quarterly dividend
- Mesa Labs earnings beat by $0.34, revenue topped estimates
- Mesa Labs Announces Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Results
- Mesa Laboratories: Green Shoots Emerge (NASDAQ:MLAB)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
Дневной диапазон
63.00 66.43
Годовой диапазон
58.83 155.12
- Предыдущее закрытие
- 66.29
- Open
- 66.43
- Bid
- 64.96
- Ask
- 65.26
- Low
- 63.00
- High
- 66.43
- Объем
- 375
- Дневное изменение
- -2.01%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -44.86%
- Годовое изменение
- -49.18%
