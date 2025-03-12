KurseKategorien
Währungen / MLAB
Zurück zum Aktien

MLAB: Mesa Laboratories Inc

70.19 USD 1.02 (1.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MLAB hat sich für heute um 1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.93 bis zu einem Hoch von 70.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mesa Laboratories Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLAB News

Tagesspanne
67.93 70.19
Jahresspanne
58.83 155.12
Vorheriger Schlusskurs
69.17
Eröffnung
68.82
Bid
70.19
Ask
70.49
Tief
67.93
Hoch
70.19
Volumen
130
Tagesänderung
1.47%
Monatsänderung
8.44%
6-Monatsänderung
-40.42%
Jahresänderung
-45.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K