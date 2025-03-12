Währungen / MLAB
MLAB: Mesa Laboratories Inc
70.19 USD 1.02 (1.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLAB hat sich für heute um 1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.93 bis zu einem Hoch von 70.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mesa Laboratories Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MLAB News
Tagesspanne
67.93 70.19
Jahresspanne
58.83 155.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.17
- Eröffnung
- 68.82
- Bid
- 70.19
- Ask
- 70.49
- Tief
- 67.93
- Hoch
- 70.19
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- 1.47%
- Monatsänderung
- 8.44%
- 6-Monatsänderung
- -40.42%
- Jahresänderung
- -45.09%
