MLAB: Mesa Laboratories Inc
70.33 USD 5.18 (7.95%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MLAB para hoje mudou para 7.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.09 e o mais alto foi 70.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Mesa Laboratories Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MLAB Notícias
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Mesa Laboratories shareholders approve director slate and equity plan amendment
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Mesa Labs (MLAB) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Mesa Labs earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Mettler-Toledo (MTD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Mesa Laboratories Stock: Strong Order Growth And Positive Valuation Outlook (NASDAQ:MLAB)
- Mesa Laboratories declares $0.16 quarterly dividend
- Mesa Labs earnings beat by $0.34, revenue topped estimates
- Mesa Labs Announces Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Results
- Mesa Laboratories: Green Shoots Emerge (NASDAQ:MLAB)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
Faixa diária
65.09 70.33
Faixa anual
58.83 155.12
- Fechamento anterior
- 65.15
- Open
- 65.09
- Bid
- 70.33
- Ask
- 70.63
- Low
- 65.09
- High
- 70.33
- Volume
- 131
- Mudança diária
- 7.95%
- Mudança mensal
- 8.65%
- Mudança de 6 meses
- -40.30%
- Mudança anual
- -44.98%
