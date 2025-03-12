CotationsSections
Devises / MLAB
Retour à Actions

MLAB: Mesa Laboratories Inc

73.14 USD 3.97 (5.74%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MLAB a changé de 5.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.93 et à un maximum de 73.79.

Suivez la dynamique Mesa Laboratories Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MLAB Nouvelles

Range quotidien
67.93 73.79
Range Annuel
58.83 155.12
Clôture Précédente
69.17
Ouverture
68.82
Bid
73.14
Ask
73.44
Plus Bas
67.93
Plus Haut
73.79
Volume
893
Changement quotidien
5.74%
Changement Mensuel
12.99%
Changement à 6 Mois
-37.92%
Changement Annuel
-42.78%
20 septembre, samedi