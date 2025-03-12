Devises / MLAB
MLAB: Mesa Laboratories Inc
73.14 USD 3.97 (5.74%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MLAB a changé de 5.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.93 et à un maximum de 73.79.
Suivez la dynamique Mesa Laboratories Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
67.93 73.79
Range Annuel
58.83 155.12
- Clôture Précédente
- 69.17
- Ouverture
- 68.82
- Bid
- 73.14
- Ask
- 73.44
- Plus Bas
- 67.93
- Plus Haut
- 73.79
- Volume
- 893
- Changement quotidien
- 5.74%
- Changement Mensuel
- 12.99%
- Changement à 6 Mois
- -37.92%
- Changement Annuel
- -42.78%
20 septembre, samedi