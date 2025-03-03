FiyatlarBölümler
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029

25.4500 USD 0.0660 (0.26%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MITN fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3550 ve Yüksek fiyatı olarak 25.4500 aralığında işlem gördü.

AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.3550 25.4500
Yıllık aralık
22.7200 26.2500
Önceki kapanış
25.5160
Açılış
25.4300
Satış
25.4500
Alış
25.4530
Düşük
25.3550
Yüksek
25.4500
Hacim
10
Günlük değişim
-0.26%
Aylık değişim
-0.16%
6 aylık değişim
1.51%
Yıllık değişim
-0.20%
21 Eylül, Pazar