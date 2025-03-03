Dövizler / MITN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029
25.4500 USD 0.0660 (0.26%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MITN fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.3550 ve Yüksek fiyatı olarak 25.4500 aralığında işlem gördü.
AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MITN haberleri
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage Investment Trust NT 24: A 9.5% Yielding Senior Note (MITN)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage (MITT): Adding To A 10%-Yielding Bond From This Resilient Mortgage REIT
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- AG Mortgage Investment: Collect The 10% Yield (NYSE:MITT)
- AG Mortgage Investment Trust (MITT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- AG Mortgage Investment Trust, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MITT)
Günlük aralık
25.3550 25.4500
Yıllık aralık
22.7200 26.2500
- Önceki kapanış
- 25.5160
- Açılış
- 25.4300
- Satış
- 25.4500
- Alış
- 25.4530
- Düşük
- 25.3550
- Yüksek
- 25.4500
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- -0.26%
- Aylık değişim
- -0.16%
- 6 aylık değişim
- 1.51%
- Yıllık değişim
- -0.20%
21 Eylül, Pazar