CotizacionesSecciones
Divisas / MITN
Volver a Acciones

MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029

25.4699 USD 0.0699 (0.28%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MITN de hoy ha cambiado un 0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.4502, mientras que el máximo ha alcanzado 25.4700.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MITN News

Rango diario
25.4502 25.4700
Rango anual
22.7200 26.2500
Cierres anteriores
25.4000
Open
25.4502
Bid
25.4699
Ask
25.4729
Low
25.4502
High
25.4700
Volumen
10
Cambio diario
0.28%
Cambio mensual
-0.08%
Cambio a 6 meses
1.59%
Cambio anual
-0.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B