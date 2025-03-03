Divisas / MITN
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029
25.4699 USD 0.0699 (0.28%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MITN de hoy ha cambiado un 0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.4502, mientras que el máximo ha alcanzado 25.4700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.4502 25.4700
Rango anual
22.7200 26.2500
- Cierres anteriores
- 25.4000
- Open
- 25.4502
- Bid
- 25.4699
- Ask
- 25.4729
- Low
- 25.4502
- High
- 25.4700
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 0.28%
- Cambio mensual
- -0.08%
- Cambio a 6 meses
- 1.59%
- Cambio anual
- -0.12%
