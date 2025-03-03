КотировкиРазделы
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029

25.4000 USD 0.0468 (0.18%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MITN за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.4000, а максимальная — 25.4500.

Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.4000 25.4500
Годовой диапазон
22.7200 26.2500
Предыдущее закрытие
25.4468
Open
25.4500
Bid
25.4000
Ask
25.4030
Low
25.4000
High
25.4500
Объем
3
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
-0.35%
6-месячное изменение
1.31%
Годовое изменение
-0.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.