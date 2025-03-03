Валюты / MITN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029
25.4000 USD 0.0468 (0.18%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MITN за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.4000, а максимальная — 25.4500.
Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MITN
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage Investment Trust NT 24: A 9.5% Yielding Senior Note (MITN)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage (MITT): Adding To A 10%-Yielding Bond From This Resilient Mortgage REIT
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- AG Mortgage Investment: Collect The 10% Yield (NYSE:MITT)
- AG Mortgage Investment Trust (MITT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- AG Mortgage Investment Trust, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MITT)
Дневной диапазон
25.4000 25.4500
Годовой диапазон
22.7200 26.2500
- Предыдущее закрытие
- 25.4468
- Open
- 25.4500
- Bid
- 25.4000
- Ask
- 25.4030
- Low
- 25.4000
- High
- 25.4500
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -0.35%
- 6-месячное изменение
- 1.31%
- Годовое изменение
- -0.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.