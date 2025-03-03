货币 / MITN
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029
25.4000 USD 0.0468 (0.18%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MITN汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点25.4000和高点25.4500进行交易。
关注AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MITN新闻
日范围
25.4000 25.4500
年范围
22.7200 26.2500
- 前一天收盘价
- 25.4468
- 开盘价
- 25.4500
- 卖价
- 25.4000
- 买价
- 25.4030
- 最低价
- 25.4000
- 最高价
- 25.4500
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- -0.35%
- 6个月变化
- 1.31%
- 年变化
- -0.39%
