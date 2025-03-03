通貨 / MITN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029
25.5160 USD 0.0461 (0.18%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MITNの今日の為替レートは、0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり25.3600の安値と25.6000の高値で取引されました。
AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MITN News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage Investment Trust NT 24: A 9.5% Yielding Senior Note (MITN)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage (MITT): Adding To A 10%-Yielding Bond From This Resilient Mortgage REIT
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- AG Mortgage Investment: Collect The 10% Yield (NYSE:MITT)
- AG Mortgage Investment Trust (MITT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- AG Mortgage Investment Trust, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MITT)
1日のレンジ
25.3600 25.6000
1年のレンジ
22.7200 26.2500
- 以前の終値
- 25.4699
- 始値
- 25.5180
- 買値
- 25.5160
- 買値
- 25.5190
- 安値
- 25.3600
- 高値
- 25.6000
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.18%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 1.78%
- 1年の変化
- 0.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K