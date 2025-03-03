Währungen / MITN
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029
25.4300 USD 0.0860 (0.34%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MITN hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.3601 bis zu einem Hoch von 25.4300 gehandelt.
Verfolgen Sie die AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MITN News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage Investment Trust NT 24: A 9.5% Yielding Senior Note (MITN)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- AG Mortgage (MITT): Adding To A 10%-Yielding Bond From This Resilient Mortgage REIT
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- AG Mortgage Investment: Collect The 10% Yield (NYSE:MITT)
- AG Mortgage Investment Trust (MITT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- AG Mortgage Investment Trust, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MITT)
Tagesspanne
25.3601 25.4300
Jahresspanne
22.7200 26.2500
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.5160
- Eröffnung
- 25.4300
- Bid
- 25.4300
- Ask
- 25.4330
- Tief
- 25.3601
- Hoch
- 25.4300
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- -0.24%
- 6-Monatsänderung
- 1.43%
- Jahresänderung
- -0.27%
