MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029

25.4300 USD 0.0860 (0.34%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MITN hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.3601 bis zu einem Hoch von 25.4300 gehandelt.

Verfolgen Sie die AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.3601 25.4300
Jahresspanne
22.7200 26.2500
Vorheriger Schlusskurs
25.5160
Eröffnung
25.4300
Bid
25.4300
Ask
25.4330
Tief
25.3601
Hoch
25.4300
Volumen
4
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
-0.24%
6-Monatsänderung
1.43%
Jahresänderung
-0.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K