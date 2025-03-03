Devises / MITN
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029
25.4500 USD 0.0660 (0.26%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MITN a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.3550 et à un maximum de 25.4500.
Suivez la dynamique AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
25.3550 25.4500
Range Annuel
22.7200 26.2500
- Clôture Précédente
- 25.5160
- Ouverture
- 25.4300
- Bid
- 25.4500
- Ask
- 25.4530
- Plus Bas
- 25.3550
- Plus Haut
- 25.4500
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- -0.16%
- Changement à 6 Mois
- 1.51%
- Changement Annuel
- -0.20%
20 septembre, samedi