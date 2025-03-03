CotationsSections
Devises / MITN
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029

25.4500 USD 0.0660 (0.26%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MITN a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.3550 et à un maximum de 25.4500.

Suivez la dynamique AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.3550 25.4500
Range Annuel
22.7200 26.2500
Clôture Précédente
25.5160
Ouverture
25.4300
Bid
25.4500
Ask
25.4530
Plus Bas
25.3550
Plus Haut
25.4500
Volume
10
Changement quotidien
-0.26%
Changement Mensuel
-0.16%
Changement à 6 Mois
1.51%
Changement Annuel
-0.20%
20 septembre, samedi