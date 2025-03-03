Valute / MITN
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029
25.4500 USD 0.0660 (0.26%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MITN ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3550 e ad un massimo di 25.4500.
Segui le dinamiche di AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.3550 25.4500
Intervallo Annuale
22.7200 26.2500
- Chiusura Precedente
- 25.5160
- Apertura
- 25.4300
- Bid
- 25.4500
- Ask
- 25.4530
- Minimo
- 25.3550
- Massimo
- 25.4500
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- -0.16%
- Variazione Semestrale
- 1.51%
- Variazione Annuale
- -0.20%
20 settembre, sabato