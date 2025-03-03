QuotazioniSezioni
Valute / MITN
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029

25.4500 USD 0.0660 (0.26%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MITN ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3550 e ad un massimo di 25.4500.

Segui le dinamiche di AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
25.3550 25.4500
Intervallo Annuale
22.7200 26.2500
Chiusura Precedente
25.5160
Apertura
25.4300
Bid
25.4500
Ask
25.4530
Minimo
25.3550
Massimo
25.4500
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
-0.16%
Variazione Semestrale
1.51%
Variazione Annuale
-0.20%
