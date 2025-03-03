시세섹션
통화 / MITN
MITN: AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029

25.4500 USD 0.0660 (0.26%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MITN 환율이 오늘 -0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.3550이고 고가는 25.4500이었습니다.

AG Mortgage Investment Trust Inc 9.500% Senior Notes due 2029 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
25.3550 25.4500
년간 변동
22.7200 26.2500
이전 종가
25.5160
시가
25.4300
Bid
25.4500
Ask
25.4530
저가
25.3550
고가
25.4500
볼륨
10
일일 변동
-0.26%
월 변동
-0.16%
6개월 변동
1.51%
년간 변동율
-0.20%
