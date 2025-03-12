MGV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vanguard Mega Cap Value ETF hisse senedi 139.28 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 139.13 - 139.45 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 138.96 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 113 değerine ulaştı. MGV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Mega Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Vanguard Mega Cap Value ETF hisse senedi şu anda 139.28 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.40% ve USD değerlerini izler. MGV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MGV hisse senedi nasıl alınır? Vanguard Mega Cap Value ETF hisselerini şu anki 139.28 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 139.28 ve Ask 139.58 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 113 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MGV fiyat hareketlerini takip edin.

MGV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vanguard Mega Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 112.30 - 139.45 ve mevcut fiyatı 139.28 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 139.28 veya Ask 139.58 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.49% ve 6 aylık değişim oranı 12.96% değerlerini karşılaştırır. MGV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 139.45 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 112.30 - 139.45). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 138.96 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Mega Cap Value ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETF Shares (MGV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 112.30 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 139.28 ve hareket ettiği yıllık aralık 112.30 - 139.45 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MGV fiyat hareketlerini izleyin.