MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF
Der Wechselkurs von MGV hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.13 bis zu einem Hoch von 139.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Mega Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MGV heute?
Die Aktie von Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) notiert heute bei 139.58. Sie wird innerhalb einer Spanne von 139.13 - 139.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 138.96 und das Handelsvolumen erreichte 296. Das Live-Chart von MGV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MGV Dividenden?
Vanguard Mega Cap Value ETF wird derzeit mit 139.58 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MGV zu verfolgen.
Wie kaufe ich MGV-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) zum aktuellen Kurs von 139.58 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 139.58 oder 139.88 platziert, während 296 und 0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MGV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MGV-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Mega Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 112.30 - 139.61 und der aktuelle Kurs 139.58 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 13.20%, bevor sie Orders zu 139.58 oder 139.88 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MGV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (MGV) im vergangenen Jahr lag bei 139.61. Innerhalb von 112.30 - 139.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 138.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Mega Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (MGV) im Laufe des Jahres betrug 112.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 139.58 und der Spanne 112.30 - 139.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MGV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MGV statt?
Vanguard Mega Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 138.96 und 9.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 138.96
- Eröffnung
- 139.28
- Bid
- 139.58
- Ask
- 139.88
- Tief
- 139.13
- Hoch
- 139.61
- Volumen
- 296
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 13.20%
- Jahresänderung
- 9.64%
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
-
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 94.2
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%