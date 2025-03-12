MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF
今日MGV汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点139.13和高点139.45进行交易。
关注Vanguard Mega Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MGV股票今天的价格是多少？
Vanguard Mega Cap Value ETF股票今天的定价为139.28。它在139.13 - 139.45范围内交易，昨天的收盘价为138.96，交易量达到113。MGV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Mega Cap Value ETF股票是否支付股息？
Vanguard Mega Cap Value ETF目前的价值为139.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.40%和USD。实时查看图表以跟踪MGV走势。
如何购买MGV股票？
您可以以139.28的当前价格购买Vanguard Mega Cap Value ETF股票。订单通常设置在139.28或139.58附近，而113和0.00%显示市场活动。立即关注MGV的实时图表更新。
如何投资MGV股票？
投资Vanguard Mega Cap Value ETF需要考虑年度范围112.30 - 139.45和当前价格139.28。许多人在以139.28或139.58下订单之前，会比较1.49%和。实时查看MGV价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是139.45。在112.30 - 139.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mega Cap Value ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（MGV）的最低价格为112.30。将其与当前的139.28和112.30 - 139.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MGV股票是什么时候拆分的？
Vanguard Mega Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、138.96和9.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 138.96
- 开盘价
- 139.28
- 卖价
- 139.28
- 买价
- 139.58
- 最低价
- 139.13
- 最高价
- 139.45
- 交易量
- 113
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 1.49%
- 6个月变化
- 12.96%
- 年变化
- 9.40%
- 实际值
-
- 预测值
- -2.9%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 3.504%
- 预测值
- 前值
- 3.571%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.710%