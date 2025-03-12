报价部分
MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF

139.28 USD 0.32 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MGV汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点139.13和高点139.45进行交易。

关注Vanguard Mega Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MGV股票今天的价格是多少？

Vanguard Mega Cap Value ETF股票今天的定价为139.28。它在139.13 - 139.45范围内交易，昨天的收盘价为138.96，交易量达到113。MGV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Mega Cap Value ETF股票是否支付股息？

Vanguard Mega Cap Value ETF目前的价值为139.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.40%和USD。实时查看图表以跟踪MGV走势。

如何购买MGV股票？

您可以以139.28的当前价格购买Vanguard Mega Cap Value ETF股票。订单通常设置在139.28或139.58附近，而113和0.00%显示市场活动。立即关注MGV的实时图表更新。

如何投资MGV股票？

投资Vanguard Mega Cap Value ETF需要考虑年度范围112.30 - 139.45和当前价格139.28。许多人在以139.28或139.58下订单之前，会比较1.49%和。实时查看MGV价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是139.45。在112.30 - 139.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mega Cap Value ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（MGV）的最低价格为112.30。将其与当前的139.28和112.30 - 139.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGV股票是什么时候拆分的？

Vanguard Mega Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、138.96和9.40%中可见。

日范围
139.13 139.45
年范围
112.30 139.45
前一天收盘价
138.96
开盘价
139.28
卖价
139.28
买价
139.58
最低价
139.13
最高价
139.45
交易量
113
日变化
0.23%
月变化
1.49%
6个月变化
12.96%
年变化
9.40%
