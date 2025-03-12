クォートセクション
MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF

139.58 USD 0.62 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MGVの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり139.13の安値と139.61の高値で取引されました。

Vanguard Mega Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MGV株の現在の価格は？

Vanguard Mega Cap Value ETFの株価は本日139.58です。139.13 - 139.61内で取引され、前日の終値は138.96、取引量は296に達しました。MGVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Mega Cap Value ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Mega Cap Value ETFの現在の価格は139.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.64%やUSDにも注目します。MGVの動きはライブチャートで確認できます。

MGV株を買う方法は？

Vanguard Mega Cap Value ETFの株は現在139.58で購入可能です。注文は通常139.58または139.88付近で行われ、296や0.22%が市場の動きを示します。MGVの最新情報はライブチャートで確認できます。

MGV株に投資する方法は？

Vanguard Mega Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅112.30 - 139.61と現在の139.58を考慮します。注文は多くの場合139.58や139.88で行われる前に、1.71%や13.20%と比較されます。MGVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は139.61でした。112.30 - 139.61内で株価は大きく変動し、138.96と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Mega Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(MGV)の年間最安値は112.30でした。現在の139.58や112.30 - 139.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MGVの動きはライブチャートで確認できます。

MGVの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Mega Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、138.96、9.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
139.13 139.61
1年のレンジ
112.30 139.61
以前の終値
138.96
始値
139.28
買値
139.58
買値
139.88
安値
139.13
高値
139.61
出来高
296
1日の変化
0.45%
1ヶ月の変化
1.71%
6ヶ月の変化
13.20%
1年の変化
9.64%
