MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF
A taxa do MGV para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 139.13 e o mais alto foi 139.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Mega Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MGV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MGV hoje?
Hoje Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) está avaliado em 139.35. O instrumento é negociado dentro de 139.13 - 139.45, o fechamento de ontem foi 138.96, e o volume de negociação atingiu 131. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MGV em tempo real.
As ações de Vanguard Mega Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Mega Cap Value ETF está avaliado em 139.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.46% e USD. Monitore os movimentos de MGV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MGV?
Você pode comprar ações de Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) pelo preço atual 139.35. Ordens geralmente são executadas perto de 139.35 ou 139.65, enquanto 131 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MGV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MGV?
Investir em Vanguard Mega Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 112.30 - 139.45 e o preço atual 139.35. Muitos comparam 1.54% e 13.02% antes de enviar ordens em 139.35 ou 139.65. Estude as mudanças diárias de preço de MGV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (MGV) no último ano foi 139.45. As ações oscilaram bastante dentro de 112.30 - 139.45, e a comparação com 138.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Mega Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (MGV) no ano foi 112.30. A comparação com o preço atual 139.35 e 112.30 - 139.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MGV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MGV?
No passado Vanguard Mega Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 138.96 e 9.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 138.96
- Open
- 139.28
- Bid
- 139.35
- Ask
- 139.65
- Low
- 139.13
- High
- 139.45
- Volume
- 131
- Mudança diária
- 0.28%
- Mudança mensal
- 1.54%
- Mudança de 6 meses
- 13.02%
- Mudança anual
- 9.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.9%
- Prév.
- 2.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.4%
- Atu.
- 3.504%
- Projeç.
- Prév.
- 3.571%
- Atu.
- 3.625%
- Projeç.
- Prév.
- 3.710%