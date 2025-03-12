- Обзор рынка
MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF
Курс MGV за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.13, а максимальная — 139.45.
Следите за динамикой Vanguard Mega Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MGV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGV сегодня?
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) сегодня оценивается на уровне 139.35. Инструмент торгуется в пределах 139.13 - 139.45, вчерашнее закрытие составило 138.96, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mega Cap Value ETF?
Vanguard Mega Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 139.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.46% и USD. Отслеживайте движения MGV на графике в реальном времени.
Как купить акции MGV?
Вы можете купить акции Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) по текущей цене 139.35. Ордера обычно размещаются около 139.35 или 139.65, тогда как 131 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGV?
Инвестирование в Vanguard Mega Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 112.30 - 139.45 и текущей цены 139.35. Многие сравнивают 1.54% и 13.02% перед размещением ордеров на 139.35 или 139.65. Изучайте ежедневные изменения цены MGV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (MGV) за последний год составила 139.45. Акции заметно колебались в пределах 112.30 - 139.45, сравнение с 138.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mega Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (MGV) за год составила 112.30. Сравнение с текущими 139.35 и 112.30 - 139.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGV?
В прошлом Vanguard Mega Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 138.96 и 9.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 138.96
- Open
- 139.28
- Bid
- 139.35
- Ask
- 139.65
- Low
- 139.13
- High
- 139.45
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 1.54%
- 6-месячное изменение
- 13.02%
- Годовое изменение
- 9.46%
- Акт.
-
- Прог.
- -2.9%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 3.504%
- Прог.
- Пред.
- 3.571%
- Акт.
- 3.625%
- Прог.
- Пред.
- 3.710%