MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF

139.35 USD 0.39 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGV за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.13, а максимальная — 139.45.

Следите за динамикой Vanguard Mega Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MGV сегодня?

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) сегодня оценивается на уровне 139.35. Инструмент торгуется в пределах 139.13 - 139.45, вчерашнее закрытие составило 138.96, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mega Cap Value ETF?

Vanguard Mega Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 139.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.46% и USD. Отслеживайте движения MGV на графике в реальном времени.

Как купить акции MGV?

Вы можете купить акции Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) по текущей цене 139.35. Ордера обычно размещаются около 139.35 или 139.65, тогда как 131 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MGV?

Инвестирование в Vanguard Mega Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 112.30 - 139.45 и текущей цены 139.35. Многие сравнивают 1.54% и 13.02% перед размещением ордеров на 139.35 или 139.65. Изучайте ежедневные изменения цены MGV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (MGV) за последний год составила 139.45. Акции заметно колебались в пределах 112.30 - 139.45, сравнение с 138.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mega Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (MGV) за год составила 112.30. Сравнение с текущими 139.35 и 112.30 - 139.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MGV?

В прошлом Vanguard Mega Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 138.96 и 9.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
139.13 139.45
Годовой диапазон
112.30 139.45
Предыдущее закрытие
138.96
Open
139.28
Bid
139.35
Ask
139.65
Low
139.13
High
139.45
Объем
131
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
1.54%
6-месячное изменение
13.02%
Годовое изменение
9.46%
