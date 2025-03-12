- Aperçu
MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF
Le taux de change de MGV a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 139.13 et à un maximum de 139.39.
Suivez la dynamique Vanguard Mega Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MGV aujourd'hui ?
L'action Vanguard Mega Cap Value ETF est cotée à 139.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans 139.13 - 139.39, a clôturé hier à 138.96 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de MGV présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Mega Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Mega Cap Value ETF est actuellement valorisé à 139.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MGV.
Comment acheter des actions MGV ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Mega Cap Value ETF au cours actuel de 139.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 139.22 ou de 139.52, le 23 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MGV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MGV ?
Investir dans Vanguard Mega Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 112.30 - 139.45 et le prix actuel 139.22. Beaucoup comparent 1.44% et 12.91% avant de passer des ordres à 139.22 ou 139.52. Consultez le graphique du cours de MGV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 139.45. Au cours de 112.30 - 139.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 138.96 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Mega Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (MGV) sur l'année a été 112.30. Sa comparaison avec 139.22 et 112.30 - 139.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MGV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MGV a-t-elle été divisée ?
Vanguard Mega Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 138.96 et 9.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 138.96
- Ouverture
- 139.28
- Bid
- 139.22
- Ask
- 139.52
- Plus Bas
- 139.13
- Plus Haut
- 139.39
- Volume
- 23
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 1.44%
- Changement à 6 Mois
- 12.91%
- Changement Annuel
- 9.36%
- Act
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Act
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.710%