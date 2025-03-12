- Panoramica
MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF
Il tasso di cambio MGV ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 139.13 e ad un massimo di 139.45.
Segui le dinamiche di Vanguard Mega Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MGV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MGV oggi?
Oggi le azioni Vanguard Mega Cap Value ETF sono prezzate a 139.28. Viene scambiato all'interno di 139.13 - 139.45, la chiusura di ieri è stata 138.96 e il volume degli scambi ha raggiunto 113. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MGV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Mega Cap Value ETF pagano dividendi?
Vanguard Mega Cap Value ETF è attualmente valutato a 139.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MGV.
Come acquistare azioni MGV?
Puoi acquistare azioni Vanguard Mega Cap Value ETF al prezzo attuale di 139.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 139.28 o 139.58, mentre 113 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MGV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MGV?
Investire in Vanguard Mega Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 112.30 - 139.45 e il prezzo attuale 139.28. Molti confrontano 1.49% e 12.96% prima di effettuare ordini su 139.28 o 139.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MGV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 139.45. All'interno di 112.30 - 139.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 138.96 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Mega Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (MGV) nel corso dell'anno è stato 112.30. Confrontandolo con gli attuali 139.28 e 112.30 - 139.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MGV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MGV?
Vanguard Mega Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 138.96 e 9.40%.
- Chiusura Precedente
- 138.96
- Apertura
- 139.28
- Bid
- 139.28
- Ask
- 139.58
- Minimo
- 139.13
- Massimo
- 139.45
- Volume
- 113
- Variazione giornaliera
- 0.23%
- Variazione Mensile
- 1.49%
- Variazione Semestrale
- 12.96%
- Variazione Annuale
- 9.40%
- Agire
-
- Fcst
- -2.9%
- Prev
- 2.9%
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 3.504%
- Fcst
- Prev
- 3.571%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.710%