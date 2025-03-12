CotizacionesSecciones
Divisas / MGV
Volver a Acciones

MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF

139.58 USD 0.62 (0.45%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MGV de hoy ha cambiado un 0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 139.13, mientras que el máximo ha alcanzado 139.61.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Mega Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGV News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MGV hoy?

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) se evalúa hoy en 139.58. El instrumento se negocia dentro de 139.13 - 139.61; el cierre de ayer ha sido 138.96 y el volumen comercial ha alcanzado 296. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MGV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Mega Cap Value ETF?

Vanguard Mega Cap Value ETF se evalúa actualmente en 139.58. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.64% y USD. Monitoree los movimientos de MGV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MGV?

Puede comprar acciones de Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) al precio actual de 139.58. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 139.58 o 139.88, mientras que 296 y 0.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MGV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MGV?

Invertir en Vanguard Mega Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 112.30 - 139.61 y el precio actual 139.58. Muchos comparan 1.71% y 13.20% antes de colocar órdenes en 139.58 o 139.88. Estudie los cambios diarios de precios de MGV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (MGV) en el último año ha sido 139.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 112.30 - 139.61, una comparación con 138.96 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Mega Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (MGV) para el año ha sido 112.30. La comparación con los actuales 139.58 y 112.30 - 139.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MGV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MGV?

En el pasado, Vanguard Mega Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 138.96 y 9.64% después de las acciones corporativas.

Rango diario
139.13 139.61
Rango anual
112.30 139.61
Cierres anteriores
138.96
Open
139.28
Bid
139.58
Ask
139.88
Low
139.13
High
139.61
Volumen
296
Cambio diario
0.45%
Cambio mensual
1.71%
Cambio a 6 meses
13.20%
Cambio anual
9.64%
28 octubre, martes
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
Pronós.
1.7%
Prev.
1.8%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
Pronós.
-0.5%
Prev.
-0.3%
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
Pronós.
93.5
Prev.
94.2
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 7 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.953%